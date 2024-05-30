«القاهرة الإخبارية»: قوات الاحتلال لا تسمح بدخول الدقيق ولبن الأطفال إلى غزة

أكّد أحمد أبو زيد، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من معبر رفح البري من الجانب المصري، أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت دخول بعض الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية، من منفذ كرم أبو سالم إلى قطاع غزة.

أكياس الطحين تمثل قلقًا أمنيًا للاحتلال

وأضاف «أبو زيد»، خلال مراسلته للقناة، أنّ هذه الشاحنات كانت محملة بأكياس الطحين وعبوات لبن الأطفال، مشيرًا إلى أنّ منع الشاحنات يستهدف الاستمرار في عملية التجويع، التي تباشرها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وبيّن أن قوات الاحتلال تزعم أن أكياس الطحين تمثل قلقًا أمنيًا ولهذا تعيق دخولها، مشيرًا إلى أنّ هذه المساعدات قادمة من مؤسسات أممية إغاثية، وهناك شاحنات تحتوي على عبوات حليب الأطفال، عادت قبل دقائق من معبر كرم أبو سالم ولم يسمح بالدخول لها.

أزمة عدم دخول الشاحنات إلى غزة

وأردف: «تدعي قوات الاحتلال أن الشاحنات جاءت في وقت غير مواقيت العمل الرسمية بالنسبة» مدعية أن بعض الشاحنات تسبب مخاطر أمنية لها، وهذه ليست المرة الأولى، التي تعيد فيها قوات الاحتلال عدد كبير من الشاحنات، بالإضافة إلى أن الشاحنات التي يسمح لها بالدخول تواجه عقبات وعراقيل.