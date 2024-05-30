«المالية» توافق على زيادة رسمية في مرتبات المعلمين المساعدين (مستند)

خاطبت وزارة المالية، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالموافقة على أحقية الـ30 ألف معلم مساعد في الزيادة الأخيرة للمرتبات، وفقًا لمستند رسمي وارد اليوم الخميس، من وزارة المالية، إلى وزارة التربية والتعليم.

مفردات مرتب المعلم المساعد

وأوضح المستند، مفردات مرتب المعلم المساعد، والذي من المقرر تعميمه على الإدارات التعليمية، وتم تحديد مفردات مرتب المعلم المساعد المتعاقد معه، وذلك للعمل بها بكافة المديريات والإدارات التعليمية، إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويأتي ذلك بناءً على التواصل بين الجهات المعنية بخصوص المعاملة المالية الموحدة للمعلمين المساعدين المُتعاقد معهم بمسابقة الـ30 ألف معلم بالمديريات والإدارات التعليمية.

تعديل قيمة العلاوة الاجتماعية

ووفقًا للمستند الرسمي، فسيتم تعديل قيمة العلاوة الاجتماعية حسب الحالة الاجتماعية لكل موظف، إضافة إلى مراعاة الحوافز الأخرى التي تتفرد بها بعض المحافظات وهي كالتالي:

- حافز جذب العمالة.

- المقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية.

وأضاف المستند، أن الحوافز يتم تحديدها في ضوء القوانين واللوائح والقراراتالمُنظمة لكل محافظة.