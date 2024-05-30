«قوتنا.. الواعية» مصر تكرم مبدعيها ومفكريها بجوائز الدولة

تحتفل الدولة المصرية كل عام بأبنائها من المبدعين والمفكرين، حيث تُمثل منجزاتهم مصدر إلهام للأجيال القادمة، وحافزاً لغيرهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء فى مختلف المجالات، فجهودهم المُخلصة وإبداعهم المتميز يُثرى حياتنا ويُسهم فى بناء مستقبل مشرق لمصر.

وكرّمت وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة الفائزين بجوائز الدولة، التى تتضمن جوائز «النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية»، فى مجالات «الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية»، حيث أعلنت الوزيرة الدكتورة نيفين الكيلانى، أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية، وذلك خلال مؤتمر منذ أيام، وقدمت التهنئة للحاصلين على جوائز الدولة، ووصفتها بتلك الجائزة العريقة، التى تُعد مبعث فخر واعتزاز لمن يشرُف بالحصول عليها.

«الوطن» تحتفى بالكُتاب والفنانين والمفكرين المبدعين الحاصلين على جوائز الدولة، تلك النماذج المشرفة، والذين عبّروا عن مدى سعادتهم بالجوائز، مؤكدين اهتمام الدولة بقطاع الفنون والثقافة، وأن تلك الجوائز تشجيع لهم لاستكمال المسيرة.

وتدفع المجتهدين والمتميزين للتقدم لها بعد دراسة تاريخهم العلمى وسيرتهم الذاتية، كذلك تجعل كل الهيئات الكبرى تفسح المجال أمام أساتذتها وباحثيها للمشاركة والمنافسة فى مختلف المجالات، كذلك هناك تدقيق فى اختيار المرشحين لجوائز الدولة، حيث يخضعون لمعايير صارمة فى الاختيار والترشيحات للجوائز فى مختلف المجالات.