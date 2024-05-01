مكتبة الإسكندرية تطلق سلسلة جوائز لدعم المبدعين الصغار قريبا

أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، أن المكتبة أطلقت سلسلة تراث الإنسانية وصدر منها حتى الآن 50 عنوانًا بفكرة وتشجيع الدكتور أحمد زايد، مدير المكتبة، وتسعى لإطلاق سلسلة من الجوائز القيمة تحمل اسمها، يُستهدف من خلالها المبدعين الصغار والقراء والشباب.

وضع اللمسات النهائية لإطلاق الجوائز

وأضاف خلال مشاركته في جناح مصر بمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب، أنه سيتم إضافة شق ذي بعد دولي للجوائز بما يتناسب مع قيمة ومكانة مكتبة الإسكندرية الدولية، مشددا على أن العمل جار على وضع اللمسات النهائية لإطلاق هذه الجوائز قريبًا.

وتحدث الدكتور أحمد زايد، خلال الندوة عن رسالة مكتبة الإسكندرية وأحدث مشروعاتها، وأكد أن المكتبة مؤسسة لها تاريخها الذي يعد امتدادًا لرسالة المكتبة القديمة التي كانت معقلًا لأهم الفلاسفة والمفكرين في عصرها، كما تناول بالشرح منهج الإدارة والعمل المؤسسي لهذا الصرح الثقافي الكبير، مشيرًا إلى أنه لا مكان للطبقية أو الشللية، وأن القرب والبعد من متخذ القرار مرهون بأداء وإنجاز العمل بمهنية.

وقال زايد: «نفكر في العديد من المشروعات ونطرحها للنقاش، ولا نتخذ القرار إلا بعد مراجعته من كل الأطراف المعنية، ونستمع لجميع الآراء، وهناك مشروعات تم العدول عنها بعد مراجعتها، وأخرى تم تطويرها»، مؤكدا على سعى المكتبة الدائم إلى تنفيذ مشروعات تعكس حقيقة وصورة مصر عالميًا.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد بهي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، عمق الروابط والتعاون الثقافي بين هيئة الكتاب ومكتبة الإسكندرية على الصعيدين المحلي والدولي؛ بما يعكس ثراء وتنوع وقوة وعظمة الثقافة المصرية، والدليل على ذلك هذه الندوة وغيرها التي يقدم فيها رموزنا الفكرية ثقافة مصر وتراثها الثري.

مكتبة الإسكندرية تشارك في معرض أبوظبي الدولي للكتاب

جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية تشارك مشاركة ثرية وكبيرة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي تستمر أنشطته حتى 5 مايو المقبل.

وتشارك مكتبة الإسكندرية بركن خاص في جناح مكتبات العالم، كما يشارك وفد رفيع المستوى من خبراء المكتبة في برنامج الفعاليات والأنشطة.