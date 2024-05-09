كاتب صحفي: جمال الغيطاني من أهم المبدعين في الثقافة العربية

قال الكاتب الصحفي طارق الطاهر، رئيس تحرير مجلة الثقافة الجديدة، إنّ الأديب الراحل جمال الغيطاني أسس جريدة أخبار الأدب على قواعد صحفية راسخة، موضحًا: «توليت رئاسة تحريرها من عام 2014 حتى عام 2020، كان من الصعب تجاوز أستاذ جمال الغيطاني، فهو من أهم المبدعين في الثقافة العربية».

الغيطاني علامة راسخة في تاريخ الثقافة المصرية

وأضاف الطاهر في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي: «أخبار الأدب أصبحت علامة راسخة في تاريخ الثقافة المصرية في عهده وبفضله، كما أن جمال الغيطاني ينحدر من أسرة متوسطة، واستطاع أن يصبح أحد النجوم في عالم الصحافة والثقافة، واستطاع بناء نفسه بنفسه».

وتابع رئيس تحرير مجلة الثقافة الجديدة: «التحق بأخبار اليوم عندما قرأ له الأستاذ محمود أمين العالم رئيس مجلس الإدارة آنذاك، كتاب يوميات شاب عاش منذ ألف عام، ولم يكن صحفيا، لكن العالم قرر أن يتعاقد معه لأنه لاحظ موهبته الكبيرة».

جمال الغيطاني.. محطات مهمة في مجال الصحافة

وأوضح، أن جمال الغيطاني له محطات مهمة في مجال الصحافة، مثل العمل مراسلا حربيا لمؤسسة أخبار اليوم في الفترة من 1967 حتى عام 1973، واستطاع أن ينقل بحسه الأدبي الراقي الكثير من على الجبهة، مثلا، استطاع جندي مصري أن يقتنص مجموعة من الإسرائيليين وهو الدكتور أحمد نوّار، وأجرى معه جمال الغيطاني لكنه كان سيتعرض لحادث من العدو، ومن يومها قال أنا أعيش بالصدفة، وهو ما انعكس في حياته على مستوى التعامل بضمير حي في كتاباته وعلاقاته الإنسانية، وكان من المخلصين لهذا الوطن، فله كتابات مهمة جدا في فترات حرجة في التاريخ الوطني ولا يمكن نسيان كتاباته في فترة حكم الإخوان، وأحد الذين أناروا الطريق وأظهروا مساوئ هذه الجماعة».