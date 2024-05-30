خارجية أمريكا: مصر تلعب دورا فعالا في المفاوضات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن مصر تلعب دورًا في المفاوضات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، ولديها دور فعال في معبر رفح، كما أشارت إلى حرص واشنطن عدم توسع الصراع.

كما أكدت الخارجية الأمريكية، في بيان، أنها تواصل المحادثات مع المسؤولين الإسرائيليين لإعادة فتح جميع المعابر لدخول المساعدات إلى قطاع غزة، بحسب ما أعلنته قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضافت أننا نعمل على تحقيق وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في غزة وخروج الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة.

صور رفح الفلسطينية مخالفة لما كنا ننتظره

وأضافت: «الصور التي شاهدناها في رفح نهاية الأسبوع الماضي مخالفة لما كنا ننتظره من إسرائيل، وما زلنا متمسكين بموقفنا الرافض لعملية عسكرية واسعة في رفح الفلسطينية».

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن واشنطن تنتظر نتائج التحقيق الإسرائيلي بشأن مصدر الأسلحة التي استخدمت في حادث مخيمات رفح الفلسطينية.

وتحدثت الخارجية الأمريكية عن الرصيف البحري، وقالت إن 325 شاحنة مساعدات دخلت غزة يوم 25 مايو لكنها تبقى غير كافية، وأشارت إلى أنها تعمل على إصلاح الرصيف البحري قبالة سواحل قطاع غزة.