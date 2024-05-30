سلطان القاسمي يحصد جائزة النيل لـ«المبدعين العرب»

منحت وزارة الثقافة المصرية جائزة النيل للمبدعين العرب 2024 للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى حاكم الشارقة، تقديراً لدوره وجهوده العربية البارزة فى مجالات الآداب والفنون، وهى الجائزة التى تحتفى بالمبدعين العرب وترسخ للأواصر بين الشعوب العربية.

و«القاسمى»، حاكم إمارة الشارقة، وعضو المجلس الأعلى للاتحاد فى دولة الإمارات العربية المتحدة، تولى مقاليد الحُكم فى الإمارة، وأصبح عضواً فى المجلس فى 25 يناير 1972.

تلقَّى تعليمه الابتدائى والثانوى متنقلاً بين الشارقة والكويت، ثم توجه إلى مصر لإكمال تعليمه الجامعى، حيث نال شهادة البكالوريوس فى الزراعة من كلية الزراعة بجامعة القاهرة عام 1971، كما حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة إكستر فى المملكة المتحدة، وشهادة دكتوراه ثانية من جامعة درهام فى المملكة المتحدة أيضاً، وغير ذلك من الزمالات.

وشهدت إمارة الشارقة منذ توليه مقاليد الحكم تطوراً ملحوظاً وازدهاراً كبيراً، وبذل جهوداً كريمة لتوفير الفرص التى تدعم التفاعل والحوار الثقافى بين شعوب العالم فى مجالات العلم والمعرفة والثقافة والاجتماع والتاريخ والسياحة والعمل الإنسانى، وفى عام 2017 افتتح مدينة الشارقة للنشر، وهى أول منطقة حرة للنشر بالعالم، وهى أحد مشاريع هيئة الشارقة للكتاب.

وإلى جانب ذلك، فهو شاعر وأديب ومؤرخ، له العديد من المؤلفات فى السياسة والتاريخ والأعمال المسرحية والأدبية، كما يُعرف عنه دعمه وجهده الكبيران على مدى ما يزيد على ربع قرن لخدمة الثقافة العربية ومحاولة إعادة الروح بقوة للشعر والأدب العربى فى الأقطار العربية، من أعماله رواية «الجريئة» والعديد من المسرحيات مثل «داعش والغبراء»، و«الإسكندر الأكبر» و«عودة هولاكو»، كما حصل على العديد من التكريمات والأوسمة، منها جائزة الملك فيصل الإسلامية من السعودية فى 2002، والتكريم فى عيد العلم الثانى بمصر، جامعة القاهرة 2001، وجائزة راشد للتفوق العلمى بالإمارات 1989، وميدالية حقوق الإنسان (اليونيسكو) 2003.