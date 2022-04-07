أحد الفائزين بـ«جائزة النيل»: فخور بتكريم الدولة للعلماء

عبّر الدكتورأحمد عبد الرحمن أحمد شقير، أستاذ الكلى بكلية الطب جامعة المنصورة والفائز بجائزة النيل في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2021، عن سعادته بالفوز بالجائزة، قائلا: "تقدمت للجائزة عن مجمل أعمالي البحثية التي أجريتها خلال الفترة الماضية، وسعيد بتكريم الدولة المصرية لي ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي».

جوائز الدولة التقديرية

وأضاف الفائز بجائزة النيل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن البحث العلمي في مصر يسير بصورة متقدمة، وأن تكريم الدولة المصرية للعلماء وتشجيعهم على الارتقاء بأبحاثهم داخل أوطانهم جزء رئيسي وكبير في المحافظة على العقول المصرية، لافتًا إلى أنه سيستمر في العمل على أبحاثه التي تصب مجملها في اكتشاف أدوية جديدة وتشخيص لأمراض الكلى.

وزير التعليم العالي يعلن الفائزين

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلن منذ قليل عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2021، «جوائز النيل، والتقديرية، والتفوق، والتشجيعية»، بجانب الإعلان عن جوائز الرواد، وجوائز المرأة لعام 2021، والتي تمنحهم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا سنويًا.

وذلك في حضور كلا من الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والدكتور محمد أيمن عاشور ، نائب وزيرالتعليم العالي، والدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاسبق، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور ممدوح مهدي، القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، وعدد من القيادات.