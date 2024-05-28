محمد فاضل بعد حصوله على جائزة النيل: «لسة عندي أحلام عايز أحققها»

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، اليوم، فوز المُخرج محمد فاضل بجائزة النيل في الفنون لعام 2024، وهي الجائزة الأعلى في مصر التي تُمنح للمبدعين المصريين في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.

الجائزة الأعلى في مصر

وقال «فاضل» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه شعر بسعادة بالغة منذ إعلان القائمة القصيرة عبر صفحات وزارة الثقافة، كما شعر بأن هناك مما يشبه الاحتفاء من الجمهور المُتابع لتفاصيل الجائزة، مضيفا «مع إعلان اسمي اليوم اكتملت سعادتي، باعتبارها الجائزة الأعلى في مصر».

وتابع فاضل: «أوجه الشكر لكل فنان وفني وعامل ومصور ومؤلف تعاونت معه خلال مسيرتي الفنية، أنتم السبب الأول في حصولي على هذه الجائزة وسبب كبير في نجاحي خلال المشوار»، وأضاف: «أهدي هذه الجائزة لزوجتي العزيزة الفنانة الكبيرة فردوس عبد الحميد لمساندتها لي طوال رحلتي».

وعن المناطق المضيئة في مسيرته الفنية التي يرى أنها كانت سببًا في وصوله لهذه المكانة، قال: «دي حاجات يقولها الجمهور والمحللون، لكن أنا بشوف إن من أول مسلسل القاهرة والناس لحد آخر عمل ليا وشغلي في المسرح والإذاعة، كل عمل طوبة في البنيان».

وعن العمل المُمتن ويعتز به في مسيرته قال المخرج الكبير: «العمل اللي لسة معملتوش، ربما يعتبرها البعض كلمة كلاشيه، لكن أنا لسة عندي أحلام محققتهاش في الفن وعايز أعملها».