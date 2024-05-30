جائزة التقديرية.. حسن عماد مكاوي: الجائزة لمن أثَّر في وجداني

أكد دكتور حسن عماد مكاوى، أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن فوزه بجائزة الدولة التقديرية عن مجمل أعماله العلمية والاجتماعية على مدار مسيرته الحافلة بالأعمال على مستوى البحث العلمى وإسهاماته بالعديد من المؤلفات والأبحاث العلمية، أمر مشرف وختام مسيرة مليئة بالنجاحات.

وقال «مكاوى» لـ«الوطن»: «أعتبر جائزة الدولة التقديرية نوعاً من أشكال التكريم، نتيجة جهود ومثابرة وعطاء وإنتاج فكرى غزير من البحوث والكتب والمشاركة فى المؤتمرات والندوات العلمية، سواء على المستوى المحلى أو العربى أو الدولى، فهى تتويج لمسيرتى العلمية، وكونها من الدولة فهى أكبر وسام على صدرى، وتختلف عن غيرها بأنها تكريم رسمى من الوطن يزيد من الأمل والحافز للإنتاج العلمى وتقديم كل الخدمات الممكنة للعلم والمجتمع، وهذا دليل واضح على أن الدولة ترعى أبناءها».

وأضاف أستاذ الإعلام أن اتحاد الكُتاب المصرى رشحه لجائزة الدولة التقديرية، واعتبرها تتويجاً لكل أصحاب الفضل فى تفوقه: «الجائزة ليست ملكى، هى لكل من أثَّر فى وجدانى، وأهديها لأبى وأمى رحمهما الله، وكل أساتذتى وزملائى وطلابى وزوجتى وأبنائى».

وقال «مكاوى»: أنتجت عشرات الكتب ومئات الأبحاث العلمية المنشورة محلياً ودولياً، إلا أننى أعتز بـ3 منها بشكل خاص، لما لها من إسهامات فى إثراء الحياة العلمية بخاصة فى مجال الإعلام وتكنولوجيا الاتصال.