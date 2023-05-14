بعد توقفها 12 عاما.. نقابة الصحفيين تمنح الكاتب محمد العزبي الجائزة التقديرية

قرر مجلس نقابة الصحفيين، منح الكاتب الصحفي الكبير محمد العزبي، جائزة نقابة الصحفيين التقديرية الكبرى، تقديرًا وعرفانًا بعطائه المهني المؤثر والمشهود، ومشواره الصحفي الحافل في بلاط صاحبة الجلالة.

الجائزة التقديرية الكبرى

أكد جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، أن الجائزة التقديرية الكبرى، تعد أرفع جائزة صحفية تمنحها نقابة الصحفيين لكبار الكتاب ونجوم الصحافة المبدعين، الذين أسهموا في ازدهار المهنة، والحفاظ علي حرية الكلمة ومصداقيتها.

وقال سكرتير عام النقابة، إن الكاتب الصحفي الكبير محمد العزبي، وافق على الحضور إلى مقر النقابة رغم ظروفه الصحية لاستلام الجائزة، والمشاركة فى الاحتفال بتوزيع جوائز الصحافة المصرية مساء الثلاثاء المقبل، تقديرا لنقابته ومهنته التي عشقها طوال حياته.

وأشار «عبدالرحيم»، إلى أن جائزة نقابة الصحفيين التقديرية الكبرى، ابتدعتها النقابة عام 2000، وحصل عليها منذ تأسيسها وحتى الآن 11 من كبار الكتاب والمبدعين، تقديرا وعرفانا لتاريخهم الفكري والمهني، وعطائهم المشرف ومسيرتهم الصحفية والنقابية الحافلة، ودورهم الفعال في دعم مواقف النقابة دفاعا عن حرية الصحافة.

احتفال كبير

وأضاف أن أول من حصل على الجائزة التقديرية الكبرى، الكاتب الصحفي الكبير الراحل محمد حسنين هيكل، وتسلمها آنذاك من الكاتب الصحفي الكبير الراحل إبراهيم نافع نقيب الصحفيين في ذلك الوقت، في احتفال كبير، شارك فيه المئات من كبار وشباب الصحفيين عام 2000.

كما حصل على الجائزة التقديرية كل من:

الكاتب الصحفي الكبير الراحل أحمد رجب عام 2001

الكاتب الصحفي الكبير الراحل كامل زهيري عام 2002

الكاتب الصحفي الكبير الراحل سعيد سنبل عام 2003

الكاتب الصحفي الكبير الراحل إبراهيم نافع عام 2004

الكاتب الصحفي الكبير الراحل محمد عودة عام 2005

الكاتب الصحفي الكبير الراحل مكرم محمد أحمد عام 2006

الكاتب الصحفي الكبير الراحل صلاح الدين حافظ عام 2007

الكاتب الصحفي الكبير الراحل محمود السعدني عام 2008

الكاتب الصحفي الكبير الراحل سلامة أحمد سلامة عام 2009

الكاتب الصحفي الكبير الراحل إبراهيم سعدة عام 2010

وأشار عبدالرحيم، إلى أن جائزة نقابة الصحفيين التقديرية توقفت منذ عام 2010، لتعود هذا العام، بتكريم شيخ الصحفيين الكاتب الصحفي الكبير محمد العزبي أطال الله في عمره.