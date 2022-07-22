هشام ماجد يدعم شقيقه بعد حصوله على الجائزة التقديرية من مهرجان كان

حرص الفنان هشام ماجد على دعم شقيقه محمود ماجد، وذلك بعد حصول فيلمه الجديد «مكتوب» على الجائزة التقديرية لمهرجان كان للأفلام القصيرة في فرنسا، وذلك من خلال صفحته الخاصة على «فيسبوك».

وشارك الفنان هشام ماجد عددًا من الصور الخاصة من فيلم شقيقه «مكتوب» عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك»، وهنأه على الجائزة هو وكل فريق عمل الفيلم قائلاً: «مبروك».

هشام ماجد يهنئ شقيقه

ويأتي حصول فيلم مكتوب على الجائزة التقديرية لمهرجان كان للأفلام القصيرة في فرنسا، وذلك بعدما تم تتويجه مؤخرًا بجائزة مهرجان ثيسالونيكي للأفلام في اليونان وسط حالة كبيرة من النجاح.

والفيلم يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين الشباب منهم محمود ماجد وداليا شوقي وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمود ماجد وإخراج محمد ربيع، ويُعد هذا التعاون الثاني للثلاثي مع بعضهم البعض، حيث إنهم انتهوا أيضًا من تصوير فيلم جديد بعنوان «حاسب تحلم».

وتدور قصة فيلم مكتوب حول حكاية حب مثيرة للجدل تجمع بين أخ وأخته يتلاقيان منفصلين في أحد الكافيهات خلال الغربة ويعبّران عن حبهما بالكتابة على حائط الكافيه دون أن يدركا أنهما يكتبان لبعضهما البعض ودون أن يصادف تواجدهما بنفس المكان الذي يتوافدان عليه يوميًا، ليكتشفا بالصدفة في النهاية أن حبهما هو دواء لداء الوحدة والغربة.

آخر أعمال هشام ماجد

يُذكر أن الفنان هشام ماجد ينتظر الفترة المقبلة عرض فيلمه الجديد (تسليم أهالي) الذي يشارك فيه بجانب دنيا سمير غانم ومحمد أوتاكا والراحلة دلال عبد العزيز وعبد الله مشرف وعدد آخر من الفنانين.