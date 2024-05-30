دبلوماسي سابق: مصر هي ركيزة العلاقات العربية الصينية

أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على إعلاء شأن العلاقات العربية الصينية، وتصدر مصر ممثلة في السيسي لمشهد المنتدى العربي الصيني، بحكم أن مصر من الدول المؤسسة عام 2004 لهذا المنتدى، لافتًا إلى أن مصر هي ركيزة العلاقات العربية الصينية وهي الدولة الأولى التي اعترفت بالصين الشعبية عام 1955.

مكانة مصر في العلاقات العربية الصينية

وأضاف حجازي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن مصر منذ اعترافها بالصين الشعبية سحبت خلفها دول العالم الثالث، أي أن مكانة مصر في علاقاتها بالصين مرموقة، لافتًا إلى أن الرئيس الصيني أوضح في كلمته ثوابت العلاقات العربية الصينية.

وواصل: «أكد شي جين بينج، خلال كلمته على ثوابت المصالح العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، كما أشار إلى التزام الصين بحل الدولتين، كما دعا لعقد مؤتمر دولي للسلام»، ومن جهته الرئيس السيسي في زيارته للصين اهتم بدعم ومساندة عملية التجارة والاقتصاد والاستثمار والعلاقات المصرية الصينية.