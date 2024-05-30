سعر الريال السعودي أمام الجنيه بالبنوك في نهاية التعاملات

أعلن البنك المركزي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في نهاية التعاملات اليوم الخميس 30-5-2024، إذ سجل نحو 12:55 جنيه للشراء و12.61 للبيع محققًا تراجعا بلغ نحو 5 قروش مقارنة بالأسعار في منتصف التعاملات، بالتزامن مع بدء موسم الحج لهذا العام، بعد أن سافرت أولى الوفود للسفر إلى الأراضي المقدسة، وفقًا للمنصة الرسمية لمواقع البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري

أسعار الريال السعودي اليوم

تستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 30-5-2024، وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

بلغ سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم الخميس، نحو 12.60 جنيه للبيع، و12.58 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك cib

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، في البنك التجاري الدولي 12.51 جنيه للشراء، و12.60 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 12.61 جنيه للشراء، و12.64 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم، نحو 12.60 جنيه للبيع، و12.57 جنيه للشراء.