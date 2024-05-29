سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 29-5-2024

أعلن البنك المركزي المصري عن سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 29-5-2024، وفقًا للمنصة الرسمية لمواقع البنوك، نحو 12:66 جنيه للشراء و12.65 للبيع، حيث يشهد سعر العملة السعودية حالة من الاستقرار خاصة مع بدء موسم الحج لهذا العام، إذ تستعد أولى الوفود للسفر إلى الأراضي المقدسة اليوم.

أسعار الريال السعودي اليوم

تنشر «الوطن» سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 29-5-2024، وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

بلغ سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء، نحو 12.65 جنيه للبيع، و12.66 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، نحو 12.66 جنيه للشراء، و12.65 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك cib

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، في البنك التجاري الدولي 12.64 جنيه للشراء، و12.63 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم، نحو 12.66 جنيه للبيع، و12.64 جنيه للشراء.