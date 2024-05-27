سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك..«اعرف آخر تحديث»

أعلنت البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، عن آخر تحديث في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 27-5-2024، وفقا لمواقع البنوك الرسمية؛ إذ يتراوح ما بين 12.49 جنيه للشراء، و12.59 للبيع.

أسعار الريال السعودي اليوم

وترصد «الوطن» أسعار صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، اليوم الاثنين 27-5-2024، وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

بلغ سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، اليوم الاثنين، نحو 12.58 جنيه للبيع، و12.55 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، نحو 12.49 جنيه للشراء، و12.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم، نحو 12.55 جنيه للبيع، و12.58 جنيه للشراء

سعر الريال السعودي في بنك cib

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي، 12.50 جنيه للشراء، و12.59 جنيه للبيع.