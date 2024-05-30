جائزة التشجيعية.. محمد عرب صالح: استكمال مسيرة التنوير والثقافة

فاز الشاعر محمد أحمد حسن سالم حسان، الشهير فى الوسط الأدبى باسم «محمد عرب صالح»، بجائزة الدولة التشجيعية لهذا العام 2024، فى مجال الأدب فرع شعر الفصحى والعامية، عن ديوانه الشعرى بالفصحى بعنوان «دائرة حمراء حول رأسى»، الصادر عام 2021.

وأكد «صالح» أن جوائز الدولة التشجيعية تمثل دفعة للشباب لاستكمال مسيرة التنوير والثقافة والفنون، مشيراً إلى أنه لم يكن يتوقع الفوز بجائزة الدولة التشجيعية، وعرف بحصوله على الجائزة عبر الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة، قائلا في هذا الصدد: «لقد كنت سعيداً للغاية لفوزى بالجائزة على مستوى مبدعى مصر».

وأوضح أن الديوان الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية عبارة عن ديوان شعرى ينقسم إلى 3 دوائر، الدائرة الأولى منه مجموعة قصائد رومانسية بعنوان «القُبلة»، والدائرة الثانية بعنوان «الرحلة»، عبارة عن تجربة ذاتية فى الحياة وتأملات فى الواقع المُعاش وحلم السفر والرحلات واكتشاف الأماكن، أما الدائرة الثالثة فعبارة عن مجموعة قصائد تخيلية بعنوان «دائرة حمراء حول رأسى»، ترصد ما يدور من أفكار حول رأس الإنسان المعاصر، بما فيها من خير أو شر، وتبيّن القصائد الهالة الكبيرة من الأفكار التى تحيط برأس الإنسان، وتصويرها، لما لها من دور فى قرارات الشخص.

وأوضح «صالح» أنه بخلاف العمل الفائز بجائزة الدولة، صدر له 3 دواوين ومجموعة شعرية كلها بالفُصحى، حصدت جوائز متنوعة فى الشعر على مستوى الوطن العربى، إضافة إلى أعماله الأخرى، وهى «وتر خامس فى الكمان» الصادر عام 2022، وديوان شعرى آخر بعنوان «مركب ورقى يحرس النهر» صادر عام 2023، ودخل ضمن القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد العالمية للكتاب.

واستطرد الشاعر محمد عرب صالح أنه حصل على درجة الماجستير فى الآداب، وباحث دكتوراه حالياً فى النقد والبلاغة بكلية دار العلوم، كما يعمل على تأليف مناهج اللغة العربية لغير الناطقين بها، ويسعى لتنفيذ مشروع شعرى باسم «الشعر السينمائى الوصفى»، كما يعمل حالياً على إنتاج مجموعة شعرية أخرى.