صاحب الجائزة التشجيعية في مجال العلوم: «هدفي منفعة المجتمع»

بهجة كبيرة وملامح رُسم عليها الفرح، سيطرت على ابن محافظة سوهاج، عند تلقية خبر فوزه بجائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الاجتماعية، عن كتابه الرمزية السياسية حول مفهوم الرمز ووظيفته في الفكر السياسي، لم يكن يتوقع أن يتم تكريمه وتقديره من قبل الدولة بهذا الشكل، إلا أنه حصل على الجائزة في عام 2023.

مجال العلوم الاجتماعية

تميز حمدي عبد الحميد الشريف، أستاذ جامعي، في مجال الكتابة، لذلك هلى الفور أصدر كتابه الأخير في مجال العلوم الاجتماعية «فرع الفلسفة والاجتماع والأنثروبولوجيا»، بعنوان الرمزية السياسية، والذي كان قد سخر كتاباته من أجل نهضة المجتمع المصري والعربي.

تقديم إسهامات علمية في مجال الفلسفة، هو الهدف الأكبر لـ«حمدي»، موضحًا بأن الأكاديمي في مجال الفلسفة، لا بد أن يضع نصب عينيه ما يقدمه من جديد، وهو بصدد تناوله لأي موضوع أو قضية فلسفية، لذلك أراد أن يُسهم في كتابه بنصيب لانتفاع المجتمع منه.

مفاجأة الشريف بجائزة الدولة

«كانت الجائزة مفاجأة سعيدة بالنسبة لي، وخاصة أنها أتت عن عمل أعتز به كثيرًا كما أنها كانت الدافع للاستمرار» وفق ما رواه «الشريف» خلال حديثه مع «الوطن»، موضحًا أنه دائما يحاول تقديم إسهامات علمية في مجال الفلسفة تضيف جديدًا للمكتبة العربية.

من أبرز شروط جائزة الدولة التشجيعية، أن يكون الفائز لم يحصل من قبل على الجائزة أو سبق الترشح لأي جوائز خاصة بالدولة من قبل، لذلك تقدم «الشريف» إلى المجلس الأعلى للثقافة بما هو مطلوب للترشح لهذه الجائزة في نوفمبر العام الماضي.