علي جمعة يوضح أفضل الأعمال في شهر ذي الحجة.. يضاعف فيها الثواب

مع اقتراب شهر ذي الحجة واقتراب موسم الطاعات يسعي كثير من المسلمين للتقرب إلى الله بالطاعات والعبادات، وتحري أفضل الأعمال خاصة الأعمال في شهر ذي الحجة والتي يتضاعف فيها الثواب ويزداد فيها الأجر، وفي هذا السياق نرصد لكم أفضل الأعمال في شهر ذي الحجة.

شهر ذي الحجة

قال الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية، يستحب في شهر ذي الحجة المداومة على أفضل الأعمال التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، خاصة العشر الأول منه، مستشهدا بقول الله تعالى: ﴿وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾، وذلك لبيان فضل تلك الأيام، موضحا أنه قد ذهب كثير من المفسرين إلى أن هذه الليالي هي عشر من ذي الحجة، والتي يتعلق بها العديد من الأحكام والآداب والفضائل، ومنها أنها أيام شريفة وفضيلة يضاعف العمل فيها، ويستحب فيها الاجتهاد في العبادة، والزيادة من أعمال الخير فيها، وأن العمل الصالح في تلك الأيام أفضل مما في سواها.

أفضل الأعمال في شهر ذي الحجة

وتابع جمعة في بيانه على موقع دار الافتاء المصرية، أنه من أفضل الأعمال في شهر ذي الحجة خاصة في العشر الأول منه، ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ، يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ»، أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما.

أفضل الأعمال في ذي الحجة

وأشار مفتي الديار المصرية، إلى أنه يستحب صيام الأيام الثماني الأولى من ذي الحجة ليس لأنها سنة، ولكن لاستحباب العمل الصالح فيها، والصوم من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد لربه خاصة في شهر ذي الحجة، وإن كان لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوم هذه الأيام بخصوصها، ولا حث صلى الله عليه وسلم على صومها.

صوم عرفة من أفضل الأعمال في ذي الحجة

واستكمل مفتي الديار المصرية الحديث عن أفضل الأعمال في شهر ذي الحجة، قائلا: صوم يوم عرفة سنة وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحث عليها في كلامه الصحيح المرفوع، وروى أبو قتادة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» أخرجه مسلم، فيسن صوم يوم عرفة لغير الحاج، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، وصومه يكفر سنتين، سنة ماضية، وسنة مستقبلة كما ورد بالحديث.

حكم صيام العاشر من شهر ذي الحجة

وأكد جمعة، على أنه يحرم صيام العاشر من ذي الحجة باتفاق العلماء، لأنه يوم عيد الأضحى، ويحرم صوم يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، وأيام التشريق، وهي 3 أيام بعد يوم النحر؛ وذلك لأن هذه الأيام يمنع صومها؛ لحديث أبي سعيد رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ؛ يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ.