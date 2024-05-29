«الإفتاء» توضح حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة (فيديو) 

أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة، إذ ينتظر المسلمون في جميع أنحاء العالم هذا الشهر المبارك الذي يؤدون فيه مناسك الحج، ويقضونها في الطاعات والعبادات بكثرة.

حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة

وقال الدكتور أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة، إنه يسنحب صيام هذه الأيام الثمانية، وهى في مقدمة شهر ذي الحجة، مضيفًا أنها داخل تحت العمل الصالح.

صيام أول ذي الحجة

وأضاف «العوضي» في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «ما من أيَّامٍ العملُ الصَّالحُ فيهنَّ أحبُّ إلى اللهِ من هذه الأيَّامِ العشرِ»، فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء».

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن هذا كله في الثمانية الأولى، ويُتأكد صيام اليوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة، وهذا في حق من لم يقف بعرفة، فمن وقف بعرفة فإن السنة في حقه الفطر.