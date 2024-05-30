وزير التعليم يحذر طلاب الثانوية العامة من «الغش»: «هفتشك يعني هفتشك»

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، استعداد الوزارة لامتحانات الثانوية العامة، وحرصها على مصلحة الطلاب وتكافؤ الفرص، موجهًا نصيحته لأولياء الأمور: «خليكم بعيد عن المدرسة بمسافة كافية للدخول والخروج».

745 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية هذا العام

قال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم» المذاع على قناة «ON»، إن التصحيح سيكون بشكل إلكتروني، وهناك 745 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية هذا العام، «مش لازم وجود أولياء الأمور حول اللجان».

وواصل: «بقول للطالب هفتشك يعني هفتشك.. حيازة الموبايل حتى لو مغلق جريمة، وهدفنا كفاءة الفرص، والصالح العام، وأن يجيب كل طالب وفق مجهوده.. وبقول للأباء ادعوا لأبنائكم من البيت، ومش لازم تروحوا أمام المدارس».