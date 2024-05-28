«تعليم الجيزة»: إعلان نتائج امتحانات مراحل النقل مجانا في المدارس

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن إعلان نتائج امتحانات مراحل النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي، للفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الحالي 2023/2024، سيكون بالمدارس مجانًا، استجابة لأولياء الأمور وتيسيرًا عليهم وفقاً لقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليماته بنشر النتائج بالمدارس مجانًا.

نتائج صفوف النقل الترم الثاني 2024

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، في بيان أنه سيتم تعليق نتائج صفوف النقل الترم الثاني 2024 على الجدران، لتيسير الحصول عليها من الطلبة وأولياء الأمور، مع مراعاة تقسيم المراحل كل على حدة لمنع التكدس أثناء البحث عن النتائج.

هذا، شهدت مدارس الجيزة -صباح اليوم- إقبالًا كبيرا من الطلاب وأولياء الأمور على المدارس للحصول على نتائج الامتحان علما باستمرار فتح الموقع للحصول على النتائج من خلاله.