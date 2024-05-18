وزير التربية والتعليم: وظائف المستقبل تعتمد على تطور العلوم والتكنولوجيا

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أن الوظائف المستقبلية تعتمد بشكل كبير على تطور العلوم والتكنولوجيا، وأن القيادة السياسية تهدف إلى إعداد جيل يناسب هذه الوظائف.

جاءت تصريحات «حجازي» خلال حضوره إحدى القوافل التعليمية الخاصة بمادة الفلسفة لطلاب القسم الأدبي للثانوية العامة، وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وعدد من القيادات التعليمية في المحافظة.

الطريقة الصحيحة لحل الأسئلة باستخدام التابلت

وخلال الفعالية، قدم وزير التربية والتعليم إرشادات للطلاب حول الطريقة الصحيحة لحل الأسئلة باستخدام التابلت، مشددًا على أهمية تسجيل رقم النموذج والبيانات بشكل سليم.

وأكد أن الوزارة تحرص على ضمان حقوق جميع الطلاب في الحصول على الدرجات المستحقة، مشيرًا إلى أن هناك تطويرًا شاملًا في نظام الثانوية العامة وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، والتي تهدف إلى إعداد الطلاب لمجالات الحوسبة والذكاء الاصطناعي.

وأضاف الوزير أن الوظائف المستقبلية ستكون مختلفة عن الوظائف الحالية بسبب التطور المستمر في العلوم، مما يخلق فرصًا جديدة. وفي ختام حديثه، تمنى وزير التعليم أن يكون من بين أوائل الثانوية العامة لهذا العام طلاب من بورسعيد.