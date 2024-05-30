«أبو حسنة»: إسرائيل تصنف الأونروا منظمة «إرهابية» وتخطط لوقف عملها في غزة

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة الأونروا، إن التضييق على عمل الوكالة وصل إلى مدى لم يحدث من قبل، حيث سنت إسرائيل قانون باعتبار الأونروا منظمة إرهابية وهذا ما لم يحدث في تاريخ الأمم المتحدة، لافتًا إلى أنه لا يمكن لدولة عضو في الأمم المتحدة أن تصنف منظمة أممية هي الأقدم والأكبر بأنها منظمة إرهابية.

الاحتلال يعرقل عمل الأونروا

وأضاف أبو حسنة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن الاحتلال منع الأونروا من دخول شمال قطاع غزة، ومنع موظفيها في الضفة الغربية من الانتقال لمقر رئاستها، بالإضافة إلى إهانة الموظفين ووضع العقبات أمامهم في الضفة الغربية.

إسرائيل تفكر في وقف عمل الأونروا

وواصل: «إسرائيل في الوقت الحالي تفكر عمليًا في منع الأونروا من العمل في غزة والضفة والقدس الشرقية، ولكن الأونروا بالنسبة لغزة هي شريان الحياة فلدى الأونروا 13 ألف موظف ومئات المؤسسات والسيارات التي تساهم في تقديم المساعدات للسكان الفلسطينيين، وكل المنظمات الأممية تعتمد على الأونروا لإدخال المساعدات، ونظام الأونروا الطبي في غزة هو الرئيسي لسكان القطاع».