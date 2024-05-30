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المخرج خالد جلال ينعى والدة وزيرة الثقافة

كتب:

إلهام الكردوسي
11:34 م | الخميس 30 مايو 2024
المخرج خالد جلال

المخرج خالد جلال

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال البيت الفني للمسرح، نوال محمد أحمد والدة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، التي رحلت عن عالمنا اليوم الخميس.

صلاة الجنازة على والدة وزيرة الثقافة

وأعرب المخرج خالد جلال، عن خالص عزائه للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وللأسرة الكريمة، داعيا المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته وغفرانه ويرزقها الفردوس الأعلى، ويلهم أسرتها ومحبيها الصبر والسلوان .

يشار إلى أن صلاة الجنازة ستقام غدًا عقب صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، والعزاء يوم الأحد الموافق 2 يونيو المقبل، بقاعة الرزاق بمسجد الشرطة بالشيخ زايد .

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مسؤول الملف الثقافي