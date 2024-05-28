نيفين الكيلاني: لدينا خريطة للأنشطة الثقافية خلال فصل الصيف بكل المحافظات

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إن جوائز الدولة التشجيعية في عامها 66 وهي وسام على صدر جميع المثقفين والأدباء والفنانين، ولا مثيل لها في مصر والوطن العربي.

وأوضحت نيفين الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في «المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «سي بي سي»، أنه تم اعتماد قائمة أسماء الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية، باجتماع المجلس الأعلى للثقافة الـ70، المخصص للتصويت على منح جوائز الدولة، وذلك بحضور الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وأعضاء المجلس.

حجب جائزتين فقط في مجال الفنون

وقدمت وزيرة الثقافة التهنئة للحاصلين على جوائز الدولة المصرية، ووصفتها بتلك الجائزة العريقة والتي تعد مبعث فخر واعتزاز لمن يشرف بالحصول عليها، كما وجهت الشكر لكل القائمين على هذا الحدث، وخروجه بالشكل اللائق بوزارة الثقافة، وأنه تم حجب جائزتين فقط في مجال الفنون من جوائز الدولة التشجيعية والعام الحالي هو الأقل في عدد الجوائز المحجوبة

وأوضحت «الكيلاني»، أن جائزة النيل للمبدعين المصريين والنيل للمبدعين العرب هما أرفع جائزتين بين جوائز الدولة، لافتة النظر إلى أن جائزة الدولة التقديرية تكون في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية وذهبت باستحقاق إلى أسماء ورموز مهمة في المجالات الثلاث، مشيرة إلى أننا لدينا خريطة الأنشطة الثقافية خلال فصل الصيف بكل محافظات الجمهورية وخاصة قرى حياة كريمة.