نقابة المهن الموسيقية تنعى والدة وزيرة الثقافة

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، والدة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، التي رحلت عن عالمنا اليوم.

وفاة والدة وزير الثقافة

وقالت «المهن الموسيقية» في بيان، إنّها تتقدم بقيادة مصطفى كامل وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة وزيرة الثقافة، داعين المولى- عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على والدة وزيرة الثقافة غدًا الجمعة الموافق، عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، بمدينة السادس من أكتوبر.