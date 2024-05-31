 دعاء الإحرام للنساء.. اللهم إني نويت الحج فيسره لي

دعاء الإحرام هو الدعاء الذي يُقال عند الدخول في نية الحج أو العمرة، ويعتبر من الأمور المٌستحبة التي تُقرّب المُسلم إلى الله، ويٌمكن ترديد دُعاء الإحرام للنساء أيٌضا، فيمكنُهنّ قول نفس الدعاء الذي يقوله الرجال عند الإحرام، وتبدأ المرأة بالإحرام عندما تنوي الحج أو العمرة وتقول: «لبيك اللهم عمرة»، أو «لبيك اللهم حجًا»، حسب النية، وفقا لما أقرته دار الإفتاء المصرية.

نص دعاء الإحرام للنساء

يُمكن للمرأة ترديد دعاء الإحرام للنساء بقول دعاء الإحرام الشهير: «اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني، اللهم إني نويت الحج فيسره لي وتقبله مني،» يليه التلبية: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك».

«اللهم أعني على إتمام نسكك، اللهم إني أتيت إليه ساعية اللهم أتم حجي عليا على الوجه الذي يُرضيك، اللهم إن كان جسدي ضعيفا فمدني بصحة وعافية لأتم نسكك»

الواجب على المرأة خلال أداء دعاء الإحرام للنساء

وأوضحت دار الإفتاء أنه يجب على المرأة الالتزام باللباس الشرعي المُحتشم والمُريح، مع أداء دعاء الإحرام للنسا وأن تتجنب استخدام الزينة والعطور، فتعتبر فترة الإحرام فُرصة للتقرب إلى الله من خلال الدعاء والذكر والاستغفار، مما يزيد من خشوعها وروحانيتها في هذه العبادة العظيمة.