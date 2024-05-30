5 محظورات داخل المسجد الحرام بموسم الحج.. تعرف عليها

تنظم المملكة العربية السعودية العديد من القواعد، منذ بداية موسم الحج 1445- 2024، من أجل تيسير المناسك المقدسة على الحجاج، فيما حذّرت وزارة الحج والعمرة من حمل بعض الأشياء قبل الذهاب إلى المسجد الحرام، لضمان رحلة ميسّرة وسلسة.

محظورات تمنعك من دخول المسجد الحرام

نشرت وزارة الحج والعمرة عبر صفحتها الرسمية على «توتير» قائمة بالممنوعات، التي يحذر على الحجاج الدخول بها إلى المسجد الحرام، والتي تمثلت في التالي:

- المأكولات والمشروبات (عدا القهوة والتمر والماء).

- الآلات الحادة.

- السوائل القابلة للاشتعال.

- الحقائب الكبيرة والأمتعة.

- عربات الأطفال.

دليل التوعية الصحية للحجاج في موسم الحج 1445- 2024

نصائح للحجاج

وأعلنت «الحج والعمرة»، في دليل التوعية الصحية، الذي يتوفر بـ16 لغة العديد من النصائح للحجاج، أبرزها:

- الاستعداد البدني والصحي.

- إرشادات الوقاية من الأمراض.

- تعليمات لتفادي المتاعب الصحية.

- نصائح لأصحاب الأمراض المزمنة.