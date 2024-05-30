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لجنة الحج والعمرة بـ«الصحفيين» تنظم احتفالية لشرح مناسك الحج السبت المقبل

كتب:

سهيلة هاني
02:33 م | الخميس 30 مايو 2024
نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين

تنظم لجنة والعمرة في نقابة الصحفيين احتفالية دينية بمناسبة سفر بعثة النقابة لأداء فريضة الحج لهذا العام، يوم السبت 1 يونيو المقبل، الساعة الـ1 ظهرًا بالقاعة المستديرة في الدور الثالث.

بعثة الحج والعمرة 

وأضافت اللجنة في بيان لها، أنها ستستضيف الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف؛ لشرح مناسك الحج والرد على استفسارات الزملاء، ويتم تسليم تأشيرات الحج مع هدايا رمزية للحجاج. 

أداء فريضة الحج بنظام الباقات الاقتصادية

ومن الجدير بالذكر، أن نقابة الصحفيين تتلقى طلبات الزملاء الراغبين في أداء فريضة الحج بنظام الباقات الاقتصادية، التي حددت السفارة السعودية قيمتها، وفق ضوابط معينة، وتُمنَح للصحفي فقط ، مشيرة ألا يزيد سن الحاج على 65 عامًا، وسيتم اختيار باقة من تلك الباقات، وتأكيد سداد قيمتها وبعدها يتم إصدار تأشيرة الحج إلكترونيًا.

 

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بقلم سهيلة هاني