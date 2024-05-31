مراسل «القاهرة الإخبارية»: مغادرة 20 مسؤولا بإدارة بايدن مناصبهم ليس مؤثرا

قال مراسل «القاهرة الإخبارية» من واشنطن، رامي جبر، إن مُغادرة 20 مسؤولا من إدارة بايدن مناصبهم، ليس مُؤثرًا لإدارته وهم ليسوا مسؤولين كبار، لافتًا إلى أنه قد يكون منصب بعضهم كبير لكن الشخصية ليست معروفة أو مُؤثرة، فمثلًا في وزارة الخارجية الأمريكية الشخص البارز هو الوزير أنتوني بلينكن أو المتحدث باسم الوزارة.

إشارات من الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

وأضاف «جبر»، أن الخروج من الوزارة أو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هي إشارات لإدارة بايدن أن تحذر في تعاملها مع مُوظفيها، مُشيرًا إلى أن أنتوني بلينكن دعى منذ عدة شهور أي موظف يجد مشكلة في التعامل مع أي ملف من الملفات فعليه أن يُخاطب الوزارة حتى تتم مناقشة الأمور داخل الوزارة.

وواصل: «لم يفضل إعلان الأشخاص الذي غادروا إدارة بايدن، وأعلن البعض ذلك بشكل رسمي»، لافتًا إلى أن ذلك لم يكن فقط لعدم إحراج الرئيس بايدن، ولكن هناك اعتبارات شخصية أخرى، لأن يجدوا لأنفسهم فرصة أخرى مع إدارة مختلفة ديمقراطية أو جمهورية.