فضيحة في إدارة بايدن.. استقالة مسؤولين بسبب تقارير سرية حول مساعدات غزة

ازدادت الاستقالات داخل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأخرها مسؤولان بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأشاروا إلى أن سبب الاستقالة هو أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تقول الحقيقة بشأن العرقلة الإسرائيلية للمساعدات الإنسانية لأكثر من مليوني فلسطيني يعانون الجوع في غزة، بحسب صحيفة «جارديان» البريطانية.

ألكسندر سميث، مسؤولة أمريكية تعمل بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، كشفت المستور، وقالت إنه تم منحها الاختيار بين الاستقالة والفصل، بعد إعداد تقارير حول وفيات الأمهات والأطفال من الفلسطينيين في غزة.

واختارت سميث، وهي مستشارة بارزة لشؤون النوع الاجتماعي وصحة الأم وصحة الطفل والتغذية، الاستقالة بعد 4 سنوات من العمل في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، واشتكت عند استقالتها من التناقضات في طريقة التعامل الأمريكية مع الحرب في غزة ومختلف البلدان، والأزمات الإنسانية التي يعانيها الفلسطينيون.

وقالت: «لا أستطيع أن أقوم بعملي في بيئة لا يمكن فيها الاعتراف بأشخاص محددين كبشر كاملين».

استقالة مسؤولة في الخارجية الأمريكية

كما استقالت مسؤولة في وزارة الخارجية الأمريكية من مكتب السكان والهجرة، تدعى ستايسي جيلبرت، حيث أرسلت بريدًا إلكترونيًا إلى زملائها، أوضحت فيه أنها ستغادر بسبب اكتشاف رسمي للخارجية الأمريكية، بأن إسرائيل تعرقل عمدًا تدفق المساعدات إلى غزة، وأن واشنطن كانت مخطأة في ذلك.

وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، قدمت «جيلبرت» تقريرًا رسميًا لوزارة الخارجية الأمريكية، وبدورها قدمته الوزارة إلى الكونجرس في 10 مايو الماضي، أشارت فيه إلى أن إسرائيل لم تتعاون مع الولايات المتحدة في الأشهر الأولى من حرب غزة، وأن إسرائيل عرقلت وصول المساعدات، على عكس ما زعمت واشنطن.