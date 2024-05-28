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مؤتمر صحفي لـ«بايدن» بمشاركة روبرت دي نيرو خارج قاعة محاكمة ترامب

كتب:

محمد عبدالعزيز
08:26 م | الثلاثاء 28 مايو 2024
روبرت دي نيرو أثناء المؤتمر الصحفي لحملة جو بايدن

روبرت دي نيرو أثناء المؤتمر الصحفي لحملة جو بايدن

في مفاجأة وتصرف خارج عن المألوف، عقدت حملة الرئيس الأمريكي الحالي والمرشح في الانتخابات الأمريكية المقبلة جو بايدن مؤتمرًا صحفيًا خارج قاعة محاكمة الرئيس السابق والمرشح الحالي دونالد ترامب، بحسب ما نشرته صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية خلال تغطيتها لآخر جلسات «ترامب».

وتجرى اليوم آخر جلسات محاكمة دونالد ترامب في قضية أموال الصمت، والذي اتهم فيه «ترامب» بدفع أموال لممثلة أمريكية لكسب صمتها وعدم الإفصاح عن علاقتها به، وذلك قبيل الانتخابات الأمريكية في 2016 والتي كسبها دونالد ترامب ضد منافسته هيلاري كلينتون، ويتحدث اليوم دفاع «ترامب» وأيضًا محامي الممثلة الأمريكية.

الاستفادة من التواجد الكبير خارج قاعة محاكمة دونالد ترامب

وبحسب موقع «أكسيوس» الأمريكي، سعت حملة «بايدن» الانتخابية إلى الاستفادة من التواجد الكبير خارج قاعة المحكمة في مدينة مانهاتن الأمريكية، وتسليط الضوء على الخلافات بين الرئيس الأمريكي الحالي والمرشح للانتخابات ومنافسه في الحزب الجمهوري، والتحذير من أن ولاية ترامب الثانية ستشكل تهديدًا للديمقراطية.

المتحدث الرسمي باسم حملة جو بايدن، مايكل تايلر، قال مع بداية المؤتمر: «لسنا هنا اليوم بسبب ما يحدث هناك»، في إشارة إلى محاكمة ترامب، ثم استكمل: «نحن هنا اليوم لأنكم جميعا هنا».

مفاجأة مؤتمر بايدن

وكانت المفاجأة في ظهور الممثل الأمريكي العالمي روبرت دي نيرو مع حملة جو بايدن، وتحدث قائلًا: «الطريقة الوحيدة للحفاظ على حرياتنا والتمسك بإنسانيتنا هي التصويت لجو بايدن لمنصب الرئيس»، وحذر من ولاية ترامب الثانية.

وأضاف: «دونالد ترامب يريد التدمير، ليس هذه المدينة فحسب، بل البلاد، بل يريد تدمير العالم»، وحذر أنه في حال فوز «ترامب» بالانتخابات في نوفمبر المقبل، فلن يغادر البيت الأبيض أبدًا، في إشارة إلى تمسكه بالسلطة، وأحداث اقتحام مبنى الكابيتول.

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