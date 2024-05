مؤتمر صحفي لـ«بايدن» بمشاركة روبرت دي نيرو خارج قاعة محاكمة ترامب

في مفاجأة وتصرف خارج عن المألوف، عقدت حملة الرئيس الأمريكي الحالي والمرشح في الانتخابات الأمريكية المقبلة جو بايدن مؤتمرًا صحفيًا خارج قاعة محاكمة الرئيس السابق والمرشح الحالي دونالد ترامب، بحسب ما نشرته صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية خلال تغطيتها لآخر جلسات «ترامب».

وتجرى اليوم آخر جلسات محاكمة دونالد ترامب في قضية أموال الصمت، والذي اتهم فيه «ترامب» بدفع أموال لممثلة أمريكية لكسب صمتها وعدم الإفصاح عن علاقتها به، وذلك قبيل الانتخابات الأمريكية في 2016 والتي كسبها دونالد ترامب ضد منافسته هيلاري كلينتون، ويتحدث اليوم دفاع «ترامب» وأيضًا محامي الممثلة الأمريكية.

وبحسب موقع «أكسيوس» الأمريكي، سعت حملة «بايدن» الانتخابية إلى الاستفادة من التواجد الكبير خارج قاعة المحكمة في مدينة مانهاتن الأمريكية، وتسليط الضوء على الخلافات بين الرئيس الأمريكي الحالي والمرشح للانتخابات ومنافسه في الحزب الجمهوري، والتحذير من أن ولاية ترامب الثانية ستشكل تهديدًا للديمقراطية.

المتحدث الرسمي باسم حملة جو بايدن، مايكل تايلر، قال مع بداية المؤتمر: «لسنا هنا اليوم بسبب ما يحدث هناك»، في إشارة إلى محاكمة ترامب، ثم استكمل: «نحن هنا اليوم لأنكم جميعا هنا».

Robert De Niro: Donald Trump doesn’t belong in my city. We New Yorkers used to tolerate him when he was just another grubby real estate hustler masquerading as a big shot. A two-bit playboy lying his way into the tabloids. He’s a clown. But this person can’t run the country. That… pic.twitter.com/5LYzPnjVlL