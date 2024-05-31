«س و ج» كل ما تريد معرفته عن قضية أموال الصمت.. هل يٌسجن ترامب؟

أدانت هيئة محلفين في مانهاتن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، البالغ من العمر 77 عاما والمرشح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية القادمة، في جميع التهم الـ34 المتعلقة بتزوير سجلات الأعمال في قضية الأموال السرية، المعروفة إعلاميًا بقضية «أموال الصمت».

وتستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن قضية أموال الصمت، بعد إدانة ترامب.

ما تصنيف تهم الرئيس الأمريكي السابق؟

تحديد العقوبة قرار يقع بالكامل على عاتق خوان ميرشان القاضي المشرف على القضية، فالجرائم التي أدين بها ترامب، وهي تزوير سجلات الأعمال من الدرجة الأولى، جنايات من الدرجة E في نيويورك، وهي الفئة الأقل خطورة، ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات.

متى يصدر الحكم على ترامب؟

من المقرر أن يصدر الحكم بحق ترامب في 11 يوليو المقبل.

هل يُحكم على ترامب بالسجن؟

الخبراء يقولون إنه من غير المرجح أن يحكم على ترامب بالسجن، فهو «مدان لأول مرة»، والجريمة التي أدين بها غير عنيفة.

وقالت شيريل بدر أستاذة القانون في جامعة فوردهام، لصحيفة «جارديان» إن حكم بالسجن بأنه غير مرجح، أعتقد أن القاضي لن يسجنه في ظل هذه الظروف، لكن أيضًا نظرًا لأنه رئيس سابق، ولديه تفاصيل في الخدمة السرية وهو أيضًا المرشح الجمهوري المفترض، أعتقد أن فترة السجن ستكون صعبة للغاية من الناحية اللوجستية، ولكن سيكون لها أيضًا آثار سياسية أعتقد أن القاضي ميرشان يريد تجنبها.

4- ما العقوبة المتوقعة ضد ترامب؟

من المرجح أن تكون العقوبة غرامة أو مراقبة أو خدمة المجتمع أو مزيج منها، وقالت كارين فريدمان أجنيفيلو المدعية العامة السابقة في مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن: «أود أن أرى خدمة مجتمعية - جمع القمامة في مترو الأنفاق».

5- هل يمكن استئناف الحكم بعد صدوره؟

يمكن لترامب استئناف الحكم وهو الإجراء الذي يوقف التنفيذ، وقد تستغرق عملية الاستئناف أشهرًا، بل سنوات، قبل أن يصبح الحكم ساري المفعول. وأمام ترامب 30 يوما لتقديم إخطار باستئناف حكم الإدانة، ثم 6 أشهر لتقديم استئناف كامل إلى الدائرة القضائية الأولى، التي تنظر في الطعون المقدمة من مقاطعة نيويورك، وإذا جرت تأييد الإدانة، فمن المرجح أن يستأنف ترامب أمام محكمة الاستئناف في نيويورك، وهي الهيئة المكونة من 7 أعضاء وتعد أعلى محكمة استئناف في ولاية نيويورك، ولهذه المحكمة سلطة تقديرية فيما إذا كانت ستنظر في القضية أم لا.

6- هل تمنع القضية ترامب من الترشح للرئاسة؟

لن تؤثر الإدانة على قدرة ترامب القانونية على الترشح للرئاسة والدستور لا يمنع المدانين من الترشح للمناصب، وفق «جارديان»، ولم يتم اختبار ما إذا كان بإمكانه أن يشغل منصب الرئيس من السجن، ولن يتمكن من العفو عن نفسه من أي إدانة، لأنها جريمة دولة.