حملة بايدن: ترامب كان يعتقد أنه لن يدفع ثمن خرق القوانين من أجل مكاسب شخصية 

أكدت حملة بايدن، أن ترامب كان يعتقد خطأ، أنه لن يدفع ثمن خرق القوانين من أجل مكاسب شخصية، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وفي نفس السياق، منذ قليل، أعلنت المحكمة في مدينة مانهاتن الأمريكية، إدانة الرئيس السابق، دونالد ترامب في القضية الجنائية المعروفة إعلاميًا باسم «شراء الصمت»، التي يُحاكم فيها بتهمة دفع أموال لممثلة أمريكية لكسب صمتها، وعدم الإفصاح عن علاقته بها.