آخر موعد للتقديم على فرص عمل بالإمارات.. إليك التفاصيل

أعلنت وزارة العمل إتاحة فرص عمل في الإمارات، عبارة عن 3 مشرفين للعمال، و70 حدادا مسلحا، وحددت وزارة العمل آخر موعد للتقديم على الوظائف المتاحة.

ونعرض فيما يلي آخر موعد للتقديم على فرص العمل في الإمارات، والتي أعلنت عنها وزارة العمل في بيان لها، من خلال التعاون مع القطاع الخاص في تنظيم ملتقيات التوظيف في كل المحافظات وإصدار النشرة نصف الشهرية للتوظيف التي تضم مجموعة من فرص العمل في شركات القطاع الخاص، وأيضا توفير فرص العمل بالخارج عن طريق مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها بالخارج.

آخر موعد للتقديم على فرص العمل بالإمارات

ويأتي آخر موعد للتقديم على فرص العمل بالإمارات يوم 6 يونيو المقبل.

ويكون التقديم على فرص عمل الإمارات مجانيا، ودون أي رسوم ، أو وسطاء، ودعت الوزارة الشباب الراغبين في العمل بهذه المهن التسجيل للحصول على تلك الفرص من خلال موقع الوزارة الرسمي، الدخول على الرابط التالى.

شروط ومرتبات

ويشترط أن يكون سن المتقدمين للعمل على مهنة حداد مسلح من 25 إلى 40 سنة.

ويشترط أن يكون سن مشرف العمال من 40 إلى 50 سنة، وسيتم إجراء اختبار لتحديد مستوى المهارة على الحرف المطلوبة بديوان عام الوزارة، ويبدأ الراتب من 1500 إلى 1700 درهم لمهنة حداد مسلح، و3500 إلى 4000 درهم لمهنة مشرف العمال حسب الخبرة.