محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب.. الشروط وطريقة التقديم

أعلنت محافظة الجيزة عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن توافر فرص عمل للشباب بإحدى شركات الخدمات.

الوظائف المطلوبة بجهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة 2024

وحددت محافظة الجيزة نوعية الوظائف المطلوبة 2024 بإحدى شركات الخدمات وجاءت كالتالي «فني سيارات - ميكانيكي سيارات - كهربائي سيارات - فني غسيل سيارات - فني تشطيبات - فني كهرباء وتكييف - عامل نظافة - سائق مندوب رخصة مهنية - مندوب موتوسيكل »

الشروط المطلوبة لشغل وظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة 2024

وأعلنت محافظة الجيزة نوعية الشروط المطلوبة لشغل وظائف 2024:

- المؤهل: من دبلوم.

- السن: من 25 حتى 40 سنة.

- زيادة سنوية

- حوافز شهرية

- تأمين اجتماعي وصحي

- بدل انتقال

- وقت إضافي

طرق تقديم الطلبات للراغبين بوظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب 2024

وطالبت محافظة الجيزة، الراغبين بالتقديم للتعيين بالوظائف المطلوبة بالحضور شخصيًا إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميًا من الأحد حتى الخميس المقبل من الساعة العاشرة صباحًا، حتى الثانية ظهرًا.

كيفية التواصل مع المتقدمين لشغل وظائف 2024

وحددت المحافظة طرق تواصل المتقدمين للوظائف المطلوبة من خلال أرقام التليفونات «35711198 - 35730825».