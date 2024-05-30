جامعة عين شمس تعلن عن فرص عمل شاغرة.. اعرف الشروط وخطوات التقديم

أعلنت جامعة عين شمس التابعة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف النوعية التخصصية «أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع والبيئة، مدير عام الإدارة العامة للمخازن والعهد، مدير عام الإدارة العامة للدراسات العليا، أمين كلية الطب، مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة، مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

المستندات المطلوبة لوظائف جامعة عين شمس 2024

وحددت جامعة عين شمس المستندات المطلوبة من الراغبين في شغل الوظائف كالتالي:

- بيان حالة وظيفية معتمد موضحًا به «الاسم، تاريخ الميلاد، والمؤهل العلمي، والمؤهلات الإضافية».

– تقارير كفاية الأداء عن 3 سنوات سابقة، والجزاءات، والخبرة النوعية والزمنية، والوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم.

– الدورات التدريبية ونوعها ومكانها بالنسبة لغير الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة شهادات خبرة تتضمن الشروط المذكورة عالية معتمدة ومختومة.

طرق التقديم لوظائف جامعة عين شمس 2024

وطالبت جامعة عين شمس من تنطبق عليه شروط الوظائف التقدم شخصيًا لاستيفاء النماذج المعدة الموجودة بالمكتب الفني لرئيس الجامعة بقصر الزعفران بشارع الخليفة المأمون جامعة عين شمس، لافتة إلى أنَّه من يريد الاطلاع على بطاقة الوصف الوظيفي التوجه للأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية الكائن محلها بقصر الزعفران.