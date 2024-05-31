حنفي جبالي يلتقي نائب رئيس وزراء المجر لبحث سبل التعاون الاقتصادي

التقى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، جولت شامين نائب رئيس وزراء جمهورية المجر، خلال زيارته على رأس وفد من مجلس النواب إلى دولة المجر.

العلاقات المصرية المجرية

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن العلاقات المصرية - المجرية تتسم بتعدد مجالات التعاون، مما يستوجب على البلدين إثراء الرؤى المُشتركة حيال مختلف قضايا الاهتمام المُشترك، وهو ما يتجلى في حرص القيادة السياسية في البلدين على الارتقاء بتلك العلاقات في كل المجالات، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

تعاون اقتصادي بين مصر والمجر

وخلال اللقاء، أشاد رئيس مجلس النواب بمستوى التعاون الاقتصادي المصري المجري اتصالاً بنتائج اللجنة الاقتصادية المُشتركة والتي عقدت جولتها الخامسة في القاهرة مطلع العام الحالي، مُبديا ترحيبه وتطلعه لقيام الشركات المجرية بضخ المزيد من الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واستعداد الدولة المصرية لتقديم التسهيلات اللازمة للشركات المجرية، كما أكد ضرورة تنفيذ وتفعيل اتفاق التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والوكالة المجرية للترويج للصادرات.

مكافحة الهجرة غير الشرعية

كما تناول «جبالي» مجهودات الدولة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وما تتحمله مصر جراء استقبالها لملايين النازحين الفارين من ويلات الأزمات العاصفة في الشرق الأوسط، مُؤكدا ضرورة التعاون المصري الأوروبي في هذا الشأن.

وشدد رئيس مجلس النواب على رفض مصر القاطع والتام للعملية العسكرية الإسرائيلية في منطقة رفح الفلسطينية، مُحذرا من التداعيات الكارثية لها والتي ستسفر عن أكبر عملية إبادة جماعية ضد المدنيين في القرن الحادي والعشرين واصفاً إياها بوصمة العار على جبين المنظومة القانونية الدولية، كما أكد رفض مصر أيضا لتوظيف الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح ليكون بمثابة أداة لإحكام الحصار على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

أمن واستقرار المنطقة

من جانبه، أبدى نائب رئيس الوزراء المجري تقديره التام لمستوى العلاقات المجرية المصرية، مثمنا الدور الجوهري للرئيس عبدالفتاح السيسي في ضمان أمن واستقرار المنطقة، كما أكد التزام بلاده التام بتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، مؤكدا دعم بلاده للشركات المجرية للاستثمار في مصر.