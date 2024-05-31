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«الحماية المدنية» تساعد مسنا فاقدا للحركة على الصعود إلى مسكنه بالقاهرة

كتب:

محمد بركات
12:28 م | الجمعة 31 مايو 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يُفيد استغاثة أحد الأشخاص لمساعدة والده «مُسن، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي»، كونه مريضا وغير قادر على الحركة في الصعود إلى مسكنه، عقب عودته من المستشفى.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة إلى محل البلاغ، وقدمت سُبل المساعدة كافة إلى المسن وساعدته على الدخول إلى مسكنه.

وتقدم المُبلغ بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثته.

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