«الداخلية» تنجح في ضبط عنصر إجرامي بحوزته أسلحة ثقيلة بأطفيح

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ضبط شخص بحوزته «أر بي جي» وأسلحة ثقيلة مع متهم شديد الخطورة في أطفيح.

كشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام «عنصر إجرامي شديد الخطورة - محكوم عليه في 7 قضايا أبرزها بالسجن المؤبد في 4 قضايا «قتل، مخدرات، مقاومة سلطات، حيازة أسلحة نارية» - ومطلوب ضبطه في 3 قضايا أخرى» بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذًا من دائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطه.

وباستهدافه بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وجرى السيطرة عليه وضبطه وعُثر بحوزته على «قاذف "أر بى جي" و2 مقذوف - 3 بنادق آلية – 6 خزائن – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 تليسكوب قناصة – منظار - سيارة ربع نقل»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.