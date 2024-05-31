رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الداخلية» توجه قوافل طبية وإنسانية إلى قرى سوهاج ضمن مبادرة «كلنا واحد»

كتب:

محمد بركات
12:29 م | الجمعة 31 مايو 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة «كلنا واحد .. معك في كل مكان» تحت رعاية رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطني المناطق الأكثر احتياجاً والسيدات المعيلات.

اضطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجيه قوافل طبية وإنسانية، استهدفت عددا من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظة سوهاج لتقديم أوجه الرعاية والدعم للمواطنين.

جرى توزيع عدد من العبوات الغذائية والمساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وكذا توزيع بعض المساعدات العينية على عدد من السيدات المعيلات من ذوات الاحتياجات الخاصة.

جرت زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية في سهولة ويسر والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكل القطاعات، إضافة إلى التأكيد على احترام حقوق الإنسان وصون كرامته وحسن معاملة المواطنين.

كما شارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية المطالب الأمنية والخدمية لبعض الأهالي.

وقد لاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.

اقرأ المزيد:

«الداخلية» تنجح في ضبط عنصر إجرامي بحوزته أسلحة ثقيلة بأطفيح

«الداخلية»: لا صحة لسرقة سيف تمثال سيمون بوليفار.. والصور المتداولة قديمة

د. منجي بدر: الرئيس السيسي أحدث طفرة تنموية شاملة شجعت الاستثمارات الداخلية والخارجية (حوار)

توافُق مصري صيني على حق الحفاظ على السيادة الوطنية ورفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية

وزارة الداخلية تعلن إطلاق فعاليات المرحلة الـ26 من مبادرة «كلنا واحد»
بقلم محمد بركات