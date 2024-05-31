ضبط عاطل متهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص في الإسماعيلية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عاطل «له معلومات جنائية»، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص في محافظة الإسماعيلية، واتخاذه من الكيان مقراً لممارسة نشاطه في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات دراسية بزعم منحهم دورات تعليمية في مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبحوزته (عدد من شهادات اجتياز الدورات التدريبية «مزورة» بأسماء أشخاص مختلفة – عدد من الشهادات خالية البيانات - 2 أكلاشيه – 38 كارنية دراسي بأسماء مختلفة للعديد من الدارسين – مجموعة من الكشوف تحوي بيانات العديد من الدارسين والمواد الدراسية الخاصة بهم - 2 دفتر تحصيل نقدية – مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي – مطبوعات دعائية – طابعة ألوان جهاز حاسب آلي بمشتملاته وهاتف محمول، بفحصهما فنياً تبين احتواؤهما على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي.. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.