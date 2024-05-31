«رويترز»: مسؤول إسرائيلي يكشف عن مقترح يتضمن ترتيبات لهدنة في غزة

أكد مسؤول إسرائيلي لوكالة «رويترز» للأنباء، أنه لن تكون هناك هدنة أو وقف للقتال في غزة ما لم يكن ضمن اتفاق بشأن الإفراج عن المحتجزين، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وتابع: «هناك اقتراح مطروح يتضمن ترتيبات لهدنة في قطاع غزة».

وواصل: «إذا كانت حماس تعتقد أن بوسعها إملاء الشروط أو التوصل عبر الابتزاز لوقف إطلاق النار فهي مخطئة».

وأضاف: «في حالة عدم الرد على العرض الجديد، سنمضي في حرب مكثفة على قطاع غزة».