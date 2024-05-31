دينا الوديدي تتضامن مع أحداث غزة بطريقتها الخاصة.. «كل العيون على رفح»

أعلنت المطربة دينا الوديدي تأجيل طرح أغنيتها الجديدة ضمن أحدث ألبوماتها بعنوان «بينا»، التي كان مقرر عرضها على قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب» أمس، إلا أنها تراجعت عن قرارها في الساعات الماضية.

أسباب تأجيل دينا الوديدي طرح أغنيتها الجديدة

وأوضحت دينا من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كان المفروض أنزل أغنية جديدة بُكره من ألبومي الجديد "بينا" بس للأسف أنا مش هقدر أعمل كده في الظروف دي وهتتأجل شوية ‏شكرًا جدًا لحسن تفهمكم».

تضامن دينا الوديدي مع القضية الفلسطينية

وتضامنت المطربة دينا الوديدي مع الحملة التي أُطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان «كل العيون على رفح»، التي وصل تفاعلها إلى أكثر من مليون ونصف شخص في أقل من 24 ساعة، من أجل الرفض والتنديد بما يحدث في فلسطين، وما يواجهه الأطفال والمواطنون من قصف وحرق جماعي لهم من الاحتلال الإسرائيلي.