جهود وحدة السكان التابعة لـ«التنمية المحلية» في 3 محافظات.. توعية وقوافل صحية

تلقت وزارة التنمية المحلية، تقريرا حول جهود وحدة السكان في محافظات دمياط والمنوفية والأقصر، في بحث تعزيز أواصر التعاون لخدمة القضية السكانية وإيجاد حلول لتحدياتها، ورفع الوعي القومي بها.

برنامج التربية الإيجابية في دمياط

في محافظة دمياط، شاركت وحدة السكان، في الاحتفالية التي نظمتها مديرية الصحة وإدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي بمناسبة استكمال برنامج التربية الإيجابية، ويهدف البرنامج إلى تعزيز مفاهيم التربية السليمة، وتطوير العلاقات الإيجابية بين الأطفال وأولياء الأمور والمجتمع.

وشهد الاحتفال تكريم منسقي وحدة السكان المتميزين بمراكز ومدن فارسكور، كفر سعد، دمياط، عزبة البرج، ميت أبو عالب، لدور اللجان السكانية الفعال بالتنسيق والإعلان وتفعيل المبادرة بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن والقرى.

قوافل طبية في المنوفية

في محافظة المنوفية، نظمت وحدة السكان وتكافؤ الفرص وحماية الطفل برئاسة خلال النصف الأول من شهر مايو الجاري، عددا من القوافل الطبية المتكاملة في بعض القرى، مثل قرية هورين بمركز ومدينة بركة السبع وقرية شرانيس التابعة للوحدة المحلية ببجيرم مركز قويسنا، بالتنسيق مع جامعة المنوفية.

وقدمت القوافل مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية، كالكشف الطبى بالتخصصات المختلفة، من خلال الكشف على أكثر من 850 حالة، كما تم تنظيم ندوات توعوية وتثقيفية على هامش تلك القوافل، وتمت مناقشة عدة محاور منها قضية مناهضة العنف ضد المرأة والدوافع التى تؤدى إلى ذلك وتأثيراته السلبية على المرأة والمجتمع، لرفع الوعى بأهم القضايا المجتمعية.

حياة كريمة في الأقصر

وفي محافظة الأقصر، نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة احتفالية إنجازات المرحلة الأولى من مبادرة «انطلاقة» بجميع قرى حياة كريمة، وأعلنت انطلاق المرحلة الثانية لدعم الشباب وتمكينهم وبداية للنشاط الصيفى لمكتبة مصر العامة، بهدف دعم وتمكين الشباب من خلال تنفيذ مشاريع تُساهم في تنمية مهاراتهم وخلق فرص عمل لهم.