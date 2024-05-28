«التنمية المحلية»: نعمل على تمكين المرأة وضبط معدلات النمو السكاني

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اهتمام الدولة بالقضية السكانية والحد من زيادتها المتنامية وفق رؤية مصر 2030، لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، ورفع الوعي الثقافي لديها، وتنظيم معدلات النمو السكاني، لافتا إلى أنّ وحدة السكان المركزية في الوزارة تتابع تنفيذ مشروع الاستجابة المحلية للقضية السكانية في جميع المحافظات.

وتلقت وزارة التنمية المحلية تقريرا بشأن جهود وحدة السكان في بني سويف وأسيوط لخدمة القضية السكانية وإيجاد حلول لتحدياتها، ورفع الوعي القومي بها، وبيّن أنّ وحدة سكان قرية باروط في بني سويف، نظمت جلستي مشورة أسرية، بينما نظمت وحدة السكان لمركز ومدينة الواسطي ندوة تثقيفية في قرية معصرة أبوصير داخل أحد المساجد، عن تنظيم الأسرة ودعم المرأة اقتصاديا.

وفي محافظة أسيوط، نظمت وحدة السكان في بني شقير ندوة في إطار خطة التدخلات العاجلة للمراكز والقرى الأكثر زيادة سكانية ورصد المشكلات، وجرى التنسيق مع الرائدات الريفيات في الوحدة الصحية ببني شقير لعقد ندوة توعوية عن الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة، وزيادة وعي المواطنين عن الزيادة السكانية وأثرها على المجمتع والأسرة.