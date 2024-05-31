«watch it» تروج للجزء الثاني من الفيلم الوثائقي «أم الدنيا».. هنكمل فيه الحكاية

تعرض منصة watch it الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي «أم الدنيا»، بطولة الفنانة سوسن بدر، قريبًا.

وروجت منصة watch it للجزء الثاني من الفيلم الوثائقي، الذي يعد أحدث الأعمال الأصلية للمنصة والمقرر عرضه حصريًا على شاشتها قريبًا، إذ نشرت فيديو الفيلم على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مع تعليق: «رحلة شيقة وممتعة هنكمّل فيها حكاية أم الدنيا! الجزء الثاني من مسلسل الدراما الوثائقية أم الدنيا يُعرض حصريًا ابتداءً من 6 يونيو».