رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«watch it» تروج للجزء الثاني من الفيلم الوثائقي «أم الدنيا».. هنكمل فيه الحكاية

كتب:

محمد عزالدين
03:05 م | الجمعة 31 مايو 2024
الفيلم الوثائقي «أم الدنيا»

الفيلم الوثائقي «أم الدنيا»

تعرض منصة watch it الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي «أم الدنيا»، بطولة الفنانة سوسن بدر، قريبًا.

وروجت منصة watch it للجزء الثاني من الفيلم الوثائقي، الذي يعد أحدث الأعمال الأصلية للمنصة والمقرر عرضه حصريًا على شاشتها قريبًا، إذ نشرت فيديو الفيلم على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مع تعليق: «رحلة شيقة وممتعة هنكمّل فيها حكاية أم الدنيا! الجزء الثاني من مسلسل الدراما الوثائقية أم الدنيا يُعرض حصريًا ابتداءً من 6 يونيو».

اقرأ المزيد:

«جازية» من جرحى غزة مصابة بالسرطان: «شكرا أم الدنيا»

حماقي يغني «أم الدنيا» في حفل افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية

رئيس «الروتاري الدولية»: زيارتي لمصر حلم يتحقق.. وشهدت حسن الضيافة في أم الدنيا

محمد حماقي يواصل تألقه ويشعل واشنطن ونيويورك بـ«أم الدنيا» ويرفع علم مصر

إليسا يانكون تطهو المحشي مع «صاحبة السعادة»: مصر أم الدنيا
بقلم محمد عزالدين