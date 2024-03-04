محمد حماقي يواصل تألقه ويشعل واشنطن ونيويورك بـ«أم الدنيا» ويرفع علم مصر

يحصد الميجا ستار محمد حماقي المزيد من النجاحات في جولته الغنائية بأمريكا الشمالية فعقب تألقه وسط حضور كامل العدد وغير مسبوق في حفلي تورينتو الكندية وفي لوس أنجلوس أكبر مدن ولاية كاليفورنيا الأمريكية أحيا حفليين متتالين أكثر إثارة وجماهيرية بولاية نيويورك الأكثر زحاما في الولايات المتحدة الأمريكية والعاصمة واشنطن.

حماقي يشعل الأجواء

وأشعل حماقي حفلي نيويورك وواشنطن بعدد كبير من أغانيه الشهيرة ذات الايقاعات والتوزيعات المميزة منها "زيها مين" و"لا ملامة"، "م البداية"، "أحلى حاجة فيكي" و"هوا دا حبيبي" و"جمالها استثنائي"، وغيرها ممن أشاعت البهجة، بالإضافة إلى "أدرنالين" و "قلبي حبك جدا جدا" بالإضافة إلى أحدث أغنيتين له وهما "لمون نعنان" و"حبيت المقابلة"، وغيرها

وكعادته حرص حماقي على تقديم أغنية "أم الدنيا" لجمهور حفلات جولته الغنائية في أمريكا الشمالية وقام برفع العلم المصري في حفله بالعاصمة الأمريكية اشنطن المدينة الأكثر تأثيرا في السياسة العالمية كونها تضم مقر البيت الأبيض ومقرات السلطات التشريعية والوزارات والبعثات الدبلوماسية.

ومن المقرر أن يختتم حماقي جولته الغنائية في كندا والولايات المتحدة الأمريكية بحفل مدينة ديترويت التي تعد أكبر مدن ولاية ميتشجن الامريكية.

كان حقق «حماقي» نجاحا كبيرا خلال إحيائه لختام الدورة الدورة الـ57 لمهرجان قرطاج الدولى بتونس والذي وصفه الجمهور التونسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ«حفلة الأحلام» توجه بعده حماقي لعمان لإحياء حفل غنائي ضخم للجمهور الأردني وسط المزيد من أجواء الإثارة.