إليسا يانكون تطهو المحشي مع «صاحبة السعادة»: مصر أم الدنيا

قالت إليسيا يانكون، ابنه مدرب حراس مرمى النادي الأهلي، ومذيعة وصانعة محتوى، إن خطيبها علي عثمان طيب ويساعدها في عملها بالسوشيال ميديا، ورأت في مصر أشياء كثيرة جعلتها تتمسك بالبقاء فيها «بحب مصر وشعبها».

وأضافت إليسيا يانكون خلال لقائها ببرنامج «صاحبة السعادة»، وتقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، على قناة dmc، أنها شعرت أن مصر بها طاقة مختلفة، وأن البقاء هنا سيكون طويلا، مردفه: «أنا لي عامين أعيش هنا، وأتمنى التحسن في تعلم اللهجة المصرية، وعندي معلمة تعلمني اللغة العربية والثقافة وحضارة المكان».

تابعت إليسيا يانكون: «عرفت من البداية أني سأعيش في مصر وسأكمل حياتي هنا، وأشعر أنها مثل أوروبا، أسرتي من جنوب إيطاليا ونعيش في بلجيكا، وهناك أشياء مشتركة بين مصر وجنوب إيطاليا، ومفيش فرق بينهما».

وتابعت: «في البداية عملت في الموديل والملابس، وحبيت أن العالم يعشق مصر أم الدنيا الجميلة، وبحب الكرة علشان والدي، وحبيت أن الناس تشوف حياتي شكلها إيه، وبحب جمهور الأهلي وهما بيحبوني، وشرف ليا إني بنت مدرب الأهلي».

وخلال الحلقة أهدى على عثمان وإليسا يانكون تيشرت النادي الأهلي لإسعاد يونس، والتي أبدت سعادتها به، وقاموا بإعداد المحشي داخل مطبخ البرنامج.